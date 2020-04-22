Онлайн-кинотеатр запустили на youtube-канале Иркутского областного кинофонда

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кинотеатр начал работать на официальном youtube-канале Иркутского областного кинофонда.

Там зрители могут бесплатно посмотреть фильмы, снятые иркутскими авторами, сообщает пресс-служба губернатора. Среди них: Мария Кельчевская, Анастасия Зверькова, Юрий Дорохин, Юрий Яшников, Дмитрий Слободчиков, и другие.

К просмотру доступны ленты «Сибирский ковчег» и «Наводнение. Истории людей. Тулун» (режиссер Павел Скоробогатов), «Огни большого городка» и «С Новым театральным годом!» (режиссер Мария Кельчевская), «Настроение улучшилось» и ролики «Амурские ворота» (режиссер Юрий Дорохин), «Иркутский национальный вид спорта» (режиссеры Юрий Яшников и Анастасия Зверькова), «К 200-летию Еврейской общины» (режиссер Анастасия Зверькова), «Враг мой» и «Тофалария» (режиссер Дмитрий Слободчиков), «Пещера Ботовская» (режиссер Вячеслав Столяров), «Быль о белом горностае» и «Хирург» (режиссер Василий Медведев), «Путь или искусство» (режиссеры Вячеслав Столяров и Евгений Мельников) и другие.

Также в онлайн-кинотеатре зрители могут пообщаться с членами Союза кинематографистов. Ближайшая творческая встреча состоится в понедельник, 27 апреля, в 20:00 с режиссером, продюсером, членом Союза кинематографистов РФ Павлом Скоробогатовым. Он неоднократно становился лауреатом международных кинофестивалей. Его телевизионный фильм «Наводнение. Истории людей. Тулун» был номинирован на ежегодную национальную премию в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».

Ссылка на официальный youtube-канал онлайн-кинотеатра «Дом кино» https://www.youtube.com/user/domkinoirk .