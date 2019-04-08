Параметры тарифа подберёт искусственный интеллект: Tele2 запустила рекламу нового продукта

Москва, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает рекламную кампанию в поддержку нового продукта – «умного тарифа», который подстраивается под потребности абонента без изменения цены. Оператор первым на телеком-рынке начал анализировать профиль потребления клиента и предлагать индивидуальное наполнение тарифа.

В рекламной кампании появляется новый герой – искусственный интеллект Миа. Она вместе с командой Tele2 становится на защиту интересов абонентов и предлагает новое технологичное решение – «умный тариф». Он «оптимизирует для каждого абонента минут и гигабайтов распределение». «Цена остается без изменения», – подчёркивает босс команды Tele2. При этом искусственный интеллект Миа не навязывает абоненту новые условия, а дает возможность принять их или отказаться. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке .

Tele2 следует концепции «Другие правила» и предлагает клиентам простые и прозрачные продукты в соответствии с их запросами. 3 апреля оператор представил «умный тариф»: теперь «Мой онлайн+» подстраивается под потребности пользователя и предлагает оптимизацию тарифа без изменения абонентской платы.

Система «умный тариф» формирует индивидуальное предложение по соотношению минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого система анализирует текущий профиль потребления клиента и предлагает оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам принимает решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Подробнее об условиях тарифа на сайте Tele2.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций – Жанна Шакирова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

Креативное агентство – McCANN Moscow

Креативный отдел – Дмитрий Втулкин, Ярослав Зеленский, Мария Куприянова

Отдел ТВ-производства – Леонид Жестков, Екатерина Тихонова

Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова

Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова

Съемочный процесс – Park Production