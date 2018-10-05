Подведены итоги конкурса «Журналист года Иркутской области»

Иркутск, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги конкурса «Журналист года Иркутской области – 2018» подведены в Иркутске. Дипломы и главные награды – нагрудные знаки «Золотое перо» вручили в присутствии сотен журналистов региона, которые приехали в Иркутск для участия в фестивале «Байкальская Пресса».

Открыл церемонию губернатор региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Мы с вами делаем одно дело: я говорю - вы пишите и рассказываете. Темы, которые вы поднимаете, – сигналы для меня, для работы правительства. В этом году на конкурс поступило большое количество работ. Жюри была проделана большая работа, за это им отдельные слова благодарности. А лауреатам и победителям – самые теплые поздравления, – сказал Сергей Левченко.

Участие в конкурсе «Журналист года» приняло 260 сотрудников газет, телерадиокомпаний и информационных агентств со всей Иркутской области. В 17 номинациях они представили более 400 работ. Самое большое количество заявок поступило в номинации «Корреспондент печатных средств массовой информации» и «Корреспондент городских (районных) средств массовой информации – 33 и 38 соответственно, в три раза увеличилось число претендентов на победу среди телевизионных операторов, значительно больше работ, чем в прошлом году, представили сотрудники средств массовой информации, работающих в сети Интернет.

Руководителем жюри был председатель государственной экзаменационной комиссии кафедры журналистики и медиаменеджмента Иркутского государственного университета, основатель холдинга «СМ №1» Олег Желтовский. Всего в составе жюри был 31 человек, они оценивали работы в два этапа.

Награды были вручены в 16 номинациях. Кроме того, представители СМИ, набравшие наибольшее количество баллов при обсуждении, получили самую престижную областную награду в этой сфере. Им Сергей Левченко и Олег Желтовский вручили нагрудные знаки «Золотое перо». Их удостоены три человека. Это обладатель специального приза «За вклад в развитие региональной журналистики» Борис Слепнев (еженедельник «Копейка»), главный редактор районных (городских) средств массовой информации 2018 года Татьяна Швыдченко (газета «Окружная правда»). Среди победителей во всех номинациях жюри открытым голосованием определило обладателя звания «Журналист года Иркутской области». Им стал Иван Мамонтов (газета «Байкальские зори»).