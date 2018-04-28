«Поколение М» запускает фотоконкурс для юных жителей Приангарья

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС объявляет о старте специального фотоконкурса «Ценные кадры» для детей и подростков Иркутской области в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» . 70 лучших работ войдут в экспозицию выставки, которая откроется в Иркутске в начале лета. Тройка победителей станет обладателями призов от МТС, сообщает пресс-служба компании.

Отбор работ на конкурс детско-юношеской фотографии продлится до 16 мая 2018 года. Стать участниками могут ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Каждому необходимо загрузить свои работы на сайт проекта «Поколение М» на странице конкурса «Ценные кадры» . Количество снимков не ограничено, тема – свободная. Выполнять фотографии можно с помощью любой техники, разрешено кадрирование, корректировка цвета и контрастности. Фотомонтаж и ретушь использовать нельзя.

Оценивать конкурсные работы и выбирать лучшие будет куратор проекта, известный российский фотограф Василий Прудников .

Снимки, загруженные на сайт в рамках регионального этапа, автоматически будут участвовать и в федеральном конкурсе. Победители получат возможность бесплатно пройти стажировку у лучших фоторепортеров культурного проекта «Русс Пресс Фото» в Москве.

«Главная идея проекта «Поколение М» в том, чтобы предоставить равные возможности для развития абсолютно всем детям и подросткам. Вне зависимости от того, где они проживают. Мы хотим показать ребятам, как могут быть полезны современные технологии. С помощью интернета и нашего проекта «Поколение М» любой школьник получает уникальную возможность приобретать новые знания и навыки, учиться у настоящих мэтров. Желаю участникам нашего фотоконкурса успеха; уверен, выставка лучших работ не оставит зрителей равнодушными!» – прокомментировал директор компании МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Предварительно отточить свое мастерство ребята могут с помощью бесплатных виртуальных мастер-классов от именитых профессионалов – фотографов Владимира Вяткина, Василия Прудникова и Сергея Шахиджаняна: их уроки выложены на сайте «Поколения М» .

Добавим, что «Поколение М» объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Все активности в группах проекта в "ВКонтакте", на странице в Instagram и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. На данный момент собрано более 16 млн рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Кураторы направления «Ценные кадры» проекта «Поколение М»

Василий Прудников:

«Фотожурналистика – высшая ступень фотографического мастерства, а настоящая фотография – вообще, большой труд!»

Василий Прудников – фотограф и фотожурналист, издатель и куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» – уникального ресурса, в котором объединяется история, опыт и творческое наследие российских фоторепортеров. Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса World Press Photo 1955-2013», член Союза журналистов РФ.

Владимир Вяткин:

«Фотография великолепна и неисчерпаема в своих возможностях. И чем больше ты снимаешь, тем больше понимаешь, что тебе не хватает знаний».

Владимир Вяткин – знаменитый российский фотожурналист, преподаватель фотожурналистики на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова, Института «РУСС ПРЕСС ФОТО» профессиональной и любительской фотографии. Превосходное владение стилистическими приемами и особое авторское видение позволяют ему снимать так, как никто другой, и по праву считаться самым творческим фоторепортером. Многократный лауреат премии World Press Photo, самого престижного мирового конкурса фотожурналистики.