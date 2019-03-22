|Медиа
|22.03.2019
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Реклама товарного знака "Продукты Приангарья" обойдется бюджету в 700 тысяч рублей
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Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для организации рекламной кампании товарного знака "Продукты Приангарья". Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства Иркутской области.
На проведение рекламной кампании планируется выделить 700 тысяч рублей из бюджета Приангарья. Эти средства будут потрачены на:
Рекламная кампания пройдет в два этапа - с момента заключения контракта по 30 апреля 2019 года и с 1 по 31 октября 2019 года.