Реклама товарного знака "Продукты Приангарья" обойдется бюджету в 700 тысяч рублей

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для организации рекламной кампании товарного знака "Продукты Приангарья". Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

На проведение рекламной кампании планируется выделить 700 тысяч рублей из бюджета Приангарья. Эти средства будут потрачены на:

размещение рекламных видеороликов товарного знака "Продукты Приангарья" на каналах "Россия 1", "Домашний", "ТНТ", "Пятница" (радиус охвата - Иркутск и Иркутская область);

трансляцию аудиороликов в эфире радиостанции "mCm";

проведение интерактивной игры в соцсети Инстаграм;

размещение информационного материала о товарном знаке на портале Ирк.ру;

изготовление и размещение баннеров на билбордах в Октябрьском районе Иркутска.

Рекламная кампания пройдет в два этапа - с момента заключения контракта по 30 апреля 2019 года и с 1 по 31 октября 2019 года.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 марта. Победитель будет определен 1 апреля в 09:05 на площадке РТС-тендер.