Москва, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Режиссер «Крепкого орешка» снял рекламу-блокбастер для МТС. Главных героев – напарников-детективов, спасающих мир, сыграли популярнейшие актеры Дмитрий Нагиев и Тиль Швайгер, сообщает пресс-служба компании.

В необычной для МТС рекламе есть всё, чем славится жанр боевиков - трюки, взрывы, преследования и красный Pontiac Firebird. Ролик снят голливудским режиссером Джоном Муром, в обойме которого такие фильмы, как «Крепкий орешек» и «В тылу врага».

Новая рекламная кампания МТС – блокбастер о непростой жизни двух детективов. Безбашенный Нагиев и сдержанный Швайгер теперь работают вместе. Их миссия – восстановить справедливость: покупатели iPhone X имеют право на получение двух терабайтов мобильного интернета в подарок.

«Создавая кампанию, мы понимали, что речь идет об уникальном тандеме – МТС начинает делать выгодные предложения покупателям смартфонов одного из самых любимых брендов мира. Слоган кампании «Эти двое сделают круто» и сами ее герои – невероятно популярные Дмитрий Нагиев и Тиль Швайгер – отражают именно это уникальное сочетание. А выбранный нами жанр блокбастера даже визуально подчеркивает «крутость» партнерства МТС и Apple», – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Местом съемок была выбрана Барселона. Это настоящий киногород, в котором есть всё, что нужно, чтобы снять мощный боевик – пляжи, стройки, высокие мосты и небоскребы. Целую неделю в Барселоне гремели взрывы, а каскадеры и актеры неустанно исполняли опасные трюки.

Акция, в поддержку которой снят ролик-боевик, заключается в следующем: МТС подарит 2 ТБ интернет-трафика абонентам , которые приобретут iPhone 8, 8 Plus и X в собственной розничной сети и онлайн-магазине оператора. Продлится до 15 июня 2018.

В дальнейшем МТС и Apple планируют запускать и другие кампании. Например, 18 мая выходит федеральная рекламная кампания в рамках продвижения акции по предоставлению 6 месяцев Apple Music в подарок для всех абонентов МТС .

Посмотреть новый ролик МТС с Нагиевым и Швайгером можно здесь .