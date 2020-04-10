«Ростелеком» добавил юрлицам в Приангарье бесплатных минут и мобильного интернета

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» добавил корпоративным клиентам мобильной связи бесплатно 100 минут и 10 Гб интернета. Дополнительные минуты и объем данных к действующему тарифному плану будут действовать с 25 марта и до конца мая текущего года, сообщает пресс-служба компании.

– «Ростелеком» принял меры, направленные на поддержание бизнес-активности в регионе. Многие организации вынуждены сейчас перейти на режим удаленной работы, поэтому чтобы рабочий процесс не нарушался, мы увеличили объемы минут и данных, –подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Юрий Тиман отметил, что все возникающие вопросы можно решить не приходя в офисы продаж, а дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес .

В Иркутской области почти одиннадцать тысяч абонентов мобильной связи «Ростелекома» среди коммерческих и государственных предприятий. С начала года подключено две тысячи юридических лиц.

Самым популярным этой весной среди клиентов стал тарифный план «Вызов», в который входят безлимитные звонки на любые номера «Ростелекома», в том числе стационарные телефоны, бесплатное общение в соцсетях и мессенджерах, а также безлимитное использование навигационных сервисов «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». В линейку тарифных планов «Вызов» включено от 500 до 3000 минут разговоров с абонентами других операторов по всей стране, от 500 до 2000 SMS и MMS, от 15 до 35 Гб мобильного интернета.

Подробную информацию о мобильной связи можно узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.