«Ростелеком» готов предоставлять мобильную связь в малонаселённых пунктах Иркутской области

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» готов строить базовые станции для предоставления мобильной связи в отдаленные населённые пункты Приангарья.

Об этом заявил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман на рабочем совещании временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с руководителями крупных операторов телекоммуникационных услуг. Мероприятие состоялось в правительстве региона.

– В ряде районов, где я уже был в рабочих поездках, местами отсутствует сотовая связь. Это недопустимо, – отметил Игорь Кобзев. – Связь – одно из обязательных условий развития области. Она нужна для диалога с людьми, для экономики: производственного потенциала, туристической отрасли.

По словам исполняющего обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергея Малинкина, всего на территории находится 1463 сельских населенных пунктов. Без мобильной связи остается 381 поселение. Для того, чтобы провести мобильную связь в эти населенные пункты, необходимо ориентировочно 1,3 млрд рублей.

Сергей Малинкин отметил, что строительство базовых станций в сёлах, где проживает менее 500 человек, операторы считают экономически нецелесообразным: средняя стоимость одного объекта в регионе доходит до четырех миллионов рублей.

Поскольку в таких поселениях мало абонентов, вложенные компаниями средства в организацию услуги, не окупаются, и становятся прямыми убытками для бизнеса. Поэтому операторам связи, которые согласны вести эти работы, необходима государственная поддержка.

На основе опыта других регионов министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области предлагает внедрить новые меры государственной поддержки операторов. Эти действия помогут «сотовикам» строить инфраструктуру и обеспечивать мобильной связью жителей малочисленных населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

– Наша компания имеет опыт строительства объектов связи в отдаленных и труднодоступных территориях со сложным рельефом: болотами, непроходимой тайгой и скальным грунтом. Мы умеем строить в сжатые сроки c учетом короткого летнего сезона в Сибири, – отметил Юрий Тиман. – В «Ростелекоме» есть техника, предназначенная для работы в непростых условиях, и главное – высококвалифицированные сотрудники со знаниями и умениями, необходимыми для реализации таких проектов.