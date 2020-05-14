|Новости медиажизни в Иркутской области
|14.05.2020
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«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
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Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество IP-камер с удаленным хранением информации, которыми пользуются юридические лица. Об этом говорится в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения.
По цифрам
– Нашему успеху на рынке способствует сервисная модель предоставление услуги, – сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков. – Это позволяет экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности.
Услуга «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет снимать в темноте, при наличии микрофона записывать звук, а также самостоятельно настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос или пересечение периметра территории.
Сибирские бизнесмены также оценили возможности этой услуги. В частности, cеть АЗС «Красноярскнефтепродукт» оснастила 132 заправочные станции видеокамерами «Ростелекома» в совокупности с комплексом цифровых услуг, среди которых – видеотрансляция, Wi-Fi для клиентов и виртуальная телефония для бизнеса. В Забайкалье на очистные сооружения АО «Водоканал-Чита» установили видеокамеры с облачным хранением по периметру, что позволяет отслеживать процесс очистки воды на стратегическом объекте и не допускать сбоев.
– Одно из преимуществ облачного видеонаблюдения – это возможность хранения записей с камер на удаленных серверах, если у компании нет собственных ресурсов. При этом видео доступно для просмотра от 3 до 90 дней, в зависимости от потребностей предприятия и выбранного тарифного плана. Управлять услугой просто в личном кабинете из любого места, где есть интернет, а установка видеонаблюдения занимает считанные минуты», – отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.
Узнать подробнее об услуге можно на сайте