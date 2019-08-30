|Медиа
|30.08.2019
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«Ростелеком» обеспечил в Приангарье связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября
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Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» телефонизировал избирательные участки в Приангарье к единому дню голосования, которое состоится 8 сентября текущего года.
Как сообщает пресс-служба компании, оператор завершил установку параллельных телефонов для 441 участковых избирательных комиссий (УИК) и провел тестирование стационарной телефонной связи для 300 УИК в Иркутске и области.
Кроме того, на 50 избирательных участках в областном центре и в Иркутском районе оператор обеспечит непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука. Видеоматериал будет хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» один месяц с даты публикации официальных результатов.
«Мы традиционно предоставляем собственную инфраструктуру для организации голосования. Оборудование смонтировано, проведены тестовые работы. В день выборов наши специалисты будут осуществлять круглосуточную техническую поддержку и вести мониторинг работоспособности системы, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В этом году в связи с наводнением несколько помещений для голосования в городе Тулуне перенесены с прежних адресов на новые, там мы также провели телефонию».
«Мы признательны “Ростелекому” за оперативную помощь в обеспечении телефонной связью участковых комиссий, попавших в зону затопления, – отметил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. – Также большая работа компанией проделана по обеспечению прозрачности избирательного процесса. На выборах депутатов думы Иркутска видеокамеры будут работать в помещениях для голосования на 35 участковых комиссиях».
Видеонаблюдение будет вестись с помощью компактных IP-камер, которые защищены источниками бесперебойного питания и не требуют подключения к компьютеру. Камеры обладают широким углом обзора и установлены с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования.
8 сентября изображения с IP-камер в интернет будут передаваться в режиме онлайн на портале. Для доступа к просмотру видео регистрация не требуется: достаточно выбрать населенный пункт и открыть нужный участок.
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