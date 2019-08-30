«Ростелеком» обеспечил в Приангарье связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» телефонизировал избирательные участки в Приангарье к единому дню голосования, которое состоится 8 сентября текущего года. Как сообщает пресс-служба компании, оператор завершил установку параллельных телефонов для 441 участковых избирательных комиссий (УИК) и провел тестирование стационарной телефонной связи для 300 УИК в Иркутске и области. Кроме того, на 50 избирательных участках в областном центре и в Иркутском районе оператор обеспечит непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука. Видеоматериал будет хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» один месяц с даты публикации официальных результатов. «Мы традиционно предоставляем собственную инфраструктуру для организации голосования. Оборудование смонтировано, проведены тестовые работы. В день выборов наши специалисты будут осуществлять круглосуточную техническую поддержку и вести мониторинг работоспособности системы, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В этом году в связи с наводнением несколько помещений для голосования в городе Тулуне перенесены с прежних адресов на новые, там мы также провели телефонию». «Мы признательны “Ростелекому” за оперативную помощь в обеспечении телефонной связью участковых комиссий, попавших в зону затопления, – отметил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. – Также большая работа компанией проделана по обеспечению прозрачности избирательного процесса. На выборах депутатов думы Иркутска видеокамеры будут работать в помещениях для голосования на 35 участковых комиссиях». Видеонаблюдение будет вестись с помощью компактных IP-камер, которые защищены источниками бесперебойного питания и не требуют подключения к компьютеру. Камеры обладают широким углом обзора и установлены с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования. 8 сентября изображения с IP-камер в интернет будут передаваться в режиме онлайн на портале. Для доступа к просмотру видео регистрация не требуется: достаточно выбрать населенный пункт и открыть нужный участок. СПРАВКА: В единый день голосования 8 сентября 2019 года в регионе пройдет 68 избирательных кампаний. Федеральных и областных выборов в Приангарье не назначено. Наибольшая активность кандидатами проявлена на муниципальных выборах за кресла мэров Братска и Саянска, в Думы городов Иркутска и Братска, Братского и Иркутского районов.

Также пройдут выборы мэров Аларского, Баяндаевского, Боханского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Усть-Илимского, Усть-Удинского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов. Кроме этого будут избирать 5 городских и 16 районных дум и 16 глав поселений. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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