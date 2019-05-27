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28.05.2019

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно – в больницу или в министерство в Москве. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества – это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

В целом по Сибири на данный момент «Ростелеком» обслуживает 12 тыс. 375 таксофонов, больше всего их установлено в Алтайском крае – 1 925 штук, меньше всего – в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Иркутской области функционирует 1566 таксофонов, из них в областном центре – семь.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

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