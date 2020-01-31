«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области

Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - К 1 февраля 2020 года «Ростелеком» провел бесплатный интернет в 144 малых поселения в 28 районах Приангарья. В текущем году компания продолжила подключение населенных пунктов Иркутской области к Wi-Fi-интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Уже в первом квартале этого года оператор обеспечит интернетом сёла Александровское Аларского района и Усть-Куда, а также посёлок Панагино Куйтунского муниципалитета. Для жителей населенных пунктов, в которых установлены точки доступа, интернет предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi. Максимальная скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с, зона уверенного приема сигнала – 100 метров, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

– В 1 300 деревнях региона, а это более 87 процентов народонаселения региона, интернет есть, – сообщил исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. – И в 50 поселениях, с общим количеством жителей 1 025, связи пока нет.

– Довести IT-коммуникации до малых и отдаленных иркутских поселков — одна из основных задач, поставленных перед нами государством. Благодаря федеральной программе УЦН мы построили 1 470 км оптоволоконных линий связи. По этим каналам к высокоскоростному интернету подключили учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги жителям области, — комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Всего в рамках УЦН 215 деревень и сёл получат качественный интернет. С начала реализации программы – 2015 года – в 37 малых населенных пунктах, расположенных в труднодоступной местности Братского, Жигаловского, Казаченко-Ленского, Катанского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Ольхонского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского и Мамско-Чуйского районов области, точки интернет-доступа подключены по спутниковым технологиям. Теперь жители могут оперативно получать информацию, дистанционно учиться и работать, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом госуслуг.