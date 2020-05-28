«Ростелеком» получил благодарственное письмо главы Иркутской области за внедрение «Системы-112»

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Директору Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрию Тиману вручили благодарственное письмо главы региона за успешный ввод в эксплуатацию «Системы-112». Ее строительство было завершено в марте этого года. С этого времени в Приангарье на звонки по единому номеру 112 реагируют службы пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций (МЧС), полиции (МВД), медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор». «Система-112» принимает экстренные вызовы от населения, передает их в диспетчерские службы и хранит записи звонков и отчетов в течение трех лет. Также сервис взаимодействует с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области и контакт-центром системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для реагирования на дорожные аварии, сообщает пресс-служба «Ростелекома». С внедрением единого номера значительно упрощается доступ людей к экстренным службам, так как выбор и оповещение ответственных за реагирование сотрудников ложится на операторов «112». Именно они классифицируют вызов и передают задачу профильным службам. «Система-112» предусматривает возможность подключения к разговору с абонентом соответствующих специалистов. Это позволяет снизить психологическое давление на человека в критической ситуации, добиться более детальной и четкой картины происшествия и разумных действий со стороны позвонившего. – В нашем регионе внедрение общефедеральной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 прошло успешно. Это стало возможным в том числе благодаря взаимодействию региональных и местных властей с телекоммуникационными компаниями, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы были ответственны за создание очень важного компонента системы – резервного центра обработки вызовов. СПРАВКА: Впервые единый номер для экстренных служб был введен в 1937 году в Лондоне. Номер имел три цифры – 999. Его появлению предшествовал пожар 10 ноября 1935 года, когда погибли сразу пять женщин. Их сосед не смог дозвониться до пожарной команды, потому что очень долго ждал своей очереди на соединение.

Инициатива по введению общего для всех стран Европы номера 112 принадлежит Швеции. Решение об этом было принято Советом Европы в 1991 году и закреплено решением Европарламента в 1998 году. Во многих странах ЕС номер 112 существует наряду с национальными номерами экстренной помощи.

Россия присоединилась к созданию на своей территории единого номера 112 в 1998 году, подписав со странами Евросоюза телекоммуникационное соглашение. Концепция внедрения этой системы на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований была разработана в 2008 году. В 2010 году Президент РФ подписал указ о ее создании. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

мобильная связь

ростелеком Тэги: View the discussion thread.