«Ростелеком» предлагает сибирякам тысячи фильмов и сериалов по цене одного

СФО, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новым абонентам «Ростелекома» благодаря акции «Киномания» доступны тысячи фильмов и сериалов для всей семьи по цене одного. Уникальным предложением можно воспользоваться до 30 июня 2018 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании. Акцией «Киномания», которая стартовала в марте текущего года, воспользовались уже около пяти тысяч сибирских семей. В результате они получили пакет услуг (интернет+интерактивное ТВ) по выгодным ценам: в зависимости от скорости передачи данных и набора пакетов телеканалов стоимость билета в «домашний кинозал» на всю семью обойдется от 500 рублей в месяц. Если учесть, что промо-период «Киномании» длится 12 месяцев, то в течение года абоненты сэкономят существенную сумму в своем бюджете. В акционном предложении услуги «Интерактивное ТВ» и «Домашний интернет» намного дешевле, чем в базовом тарифе. Например, пакет «Легкий», а это 60 телеканалов, вместе с интернетом на скорости до 50 Мбит/с будет стоить, в зависимости от региона, всего 350-400 рублей в месяц. Самыми популярными среди новых абонентов «Ростелекома» в Сибири стали пакеты услуг «Киномания-мини» и «Киномания», которыми уже пользуются примерно по 2,5 тысячи семей. Первый включает в себя интернет до 70 Мбит/с, пакет телеканалов «Легкий» (60 каналов), а также пакет «Киномания-мини» в состав которого входят: пакет «ТВОЕ КИНО» (21 телеканал с лучшими русскими и зарубежными комедиями, фильмами, документальными и художественными сериалами) и пакет «ViP Viasat Premium». Благодаря такому уникальному предложению круглосуточно и безлимитно можно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира, спортивные и познавательные каналы (6 каналов высокой четкости) и сотни фильмов в подписке ViP Viasat Play. Пакет услуг «Киномания-мини» обойдется пользователям всего за 500-550 рублей ежемесячно. Новым пользователям, которым скорость интернета нужна выше (до 100 Мбит/с), а ТВ-контента хочется побольше, подойдет пакет услуг «Киномания». Он дороже пакета «мини» всего на 100 рублей, и, кроме уже перечисленных пакетов телеканалов, включает лучшие сериалы планеты, премьеры одновременно со всем миром, а также хиты ведущих телеканалов и студий мира (FOX, BBC, Sony Pictures) в подписке «Amediateka Home of HBO». «Ростелеком» в рамках акции «Киномания» постарался учесть интересы всех членов семьи, в том числе и тех, кто увлекается киберспортом. Например, пакетное предложение «Киномания. Игровой» дает возможность пользоваться интернетом на скорости max 150 Мбит/с, игровыми опциями онлайн-игры World of Tanks, а также всеми предложениями из пакета услуг «Киномания». Стоимость около 1200 рублей в месяц. До 30 июня 2018 года дополнительный пакет «Киномания» по уникальной цене – за 349 рублей в месяц. – доступен и действующим абонентам «Ростелекома». Кроме того, в акционный период действуют специальные цены на ТВ-приставки и роутеры – 1 рубль в месяц. «Мы запустили акцию «Киномания», чтобы познакомить как можно больше сибиряков с услугой «Интерактивное телевидение», – отметил заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня. – Это действительно уникальная возможность превратить дом в кинотеатр для всей семьи на целый год и при этом сэкономить». Подключить «Киноманию» можно, оставив заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонив на бесплатный круглосуточный номер 8 800 100 0 800 или в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мобильная связь

ростелеком

сфо Тэги: View the discussion thread.