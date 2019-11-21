«Ростелеком» предлагает журналистам и блогерам Приангарья отправиться «Вместе в цифровое будущее»

Иркутская область, Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнёром соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC – АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. – Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу «Ростелекома» поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений – несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри, – отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях: печатная пресса;

радио и телевидение;

интернет-СМИ и информационные агентства;

социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию – «Цифровая экономика» – в этом году учредило информационное агентство ТАСС. – Мы очень рады снова поддержать «Ростелеком» в этом творческом проекте. Впервые мы стали партнером конкурса в 2017 году и решили возобновить сотрудничество в этом же направлении после интереснейшего прошлого опыта. Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники в этом году. Искренне желаем всем удачи!, – сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. В жюри федерального этапа вошли: Ирина Ли – руководитель направления «Цифровая экономика» ИА ТАСС; Юлия Кривошапко – обозреватель «Российской газеты»; Ольга Левкова – PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»; Игорь Ляпунов – вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина – директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком». Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального – в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru . Официальный хештег конкурса: #eFuture. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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