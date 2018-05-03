«Ростелеком» продолжает акцию «Два интернета» в Иркутской области

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» в Иркутской области продлевает федеральную акцию «Два интернета». По ее условиям, при одновременном подключении и использовании услуг безлимитного Домашнего интернета и мобильной связи «Ростелекома» абонент получит скидку до 50% на интернет. Для максимальной выгоды по акции участвовать в ней могут все члены семьи, сообщает пресс-служба компании.

Первые два месяца новые абоненты в рамках акции получают скидку на оплату «Домашнего интернета» в размере 50%. В дальнейшем размер скидки на услугу будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты мобильной связи. Максимальная скидка в размере 50% предоставляется, если оплата мобильных услуг составит более 500 рублей в месяц. Если потраченная сумма будет меньше, то скидка – от 15% до 35%.

«Каждый из нас использует мобильный и домашний интернет по-своему: одни – для работы, другие – для развлечения, поэтому трафик и стоимость тоже разная, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. –Акция экономит семейный бюджет: чем активнее абонент пользуется мобильной связью, тем выше скидка на «Домашний интернет».

При расчете скидки за «Домашний интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». Это условие действительно для абонентов, которые уже подключились или планируют перейти на тарифные планы «Домашнего интернета».

Дополнительные преимущества доступны клиентам, которые помимо перечисленных услуг, пользуются также «Интерактивным ТВ» и домашним телефоном «Ростелекома». Если сумма оплаты мобильных услуг выше 500 рублей в месяц, то для обладателей домашних телефонов скидка на предоставление в пользование абонентской линии составит 50%. Кроме того, звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят ноль рублей.

Заявки по акции «Два интернета» на участие принимаются до 31 мая и подключение 15 июня 2018, соответственно. Стать участником акции просто: нужно оставить заявку на сайте www.rt.ru , позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 800 100 0 800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».