«Ростелеком» расширил географию «Интерактивного телевидения» в Иркутской области

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» расширил географию предоставления «Интерактивного телевидения» в крупных населенных пунктах Иркутской области. Как сообщает пресс-служба компании, теперь жителям города Бирюсинск Тайшетского и посёлка Харик Куйтунского районов стали доступны свыше 100 цифровых каналов, из них 26 – в HD-качестве.

До конца текущего года данная услуга будет запущена в северном посёлке Качуг Качугского и в селе Еланцы Еланцинского районов, а в начале 2019 – селе Кузнецовка Братского и поселке Мишелёвка Усольского районах. На этих территориях потребители смогут подключить основной пакет «Твой стартовый», а также три дополнительных: «Взрослый», «Матч Премьер» и «Идеальный HD».

Кроме большого выбора телеканалов, абоненты могут воспользоваться электронной программой телепередач, функциями записи, паузы и перемотки телеэфира, сервисом «Видеопрокат» и «Родительским контролем» для ограничения доступа детей ко взрослому контенту.

Благодаря трансляции изображения на телевизор с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, качество телесигнала не зависит от погодных условий. Интерфейс услуги удобный и понятный, он позволяет просмотреть полное описание интересующей передачи или фильма: год выпуска, актерский состав, рейтинг фильма в базах imdb, «Кинопоиск».

В «Интерактивном телевидении» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотренном фильме или передаче. Также абоненты легко могут узнавать информацию о погоде и курсах валют в режиме реального времени.

«Более 100 000 человек в Приангарье, стали абонентами «Интерактивного телевидения». Теперь подключиться к услуге могут жители и отдаленных северных территорий, а также небольших поселков нашей области, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В следующем году мы продолжим работу по подключению населенных пунктов к современным услугам связи».

Для новых абонентов «Интерактивного телевидения» доступно приложение Wink, а, благодаря акции «Wink в подарок», они могут до 31 августа 2019 года бесплатно смотреть более 150 каналов высокого качества изображения.

Мобильное приложение Wink дает возможность пользователям «Интерактивного ТВ» просматривать полюбившиеся сериалы, фильмы, передачи на мобильных устройствах: смартфонах, планшетах или ноутбуках.

Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо в интерфейсе интерактивного ТВ получить промокод и скачать само приложение Wink, которое доступно для устройств под iOS/Android, в SmartTV Samsung, AppleTV, AndroidTV и на портале www.wink.rt.ru .

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте www.rt.ru , а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.