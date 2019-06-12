«Ростелеком» рассказал иркутянам об услугах для безопасности детей

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» выступил партнёром первых летних городских праздничных мероприятий для юных иркутян и их родителей. На площади у памятника Александру Третьему и в торгово-развлекательном комплексе «Сильвер Молл» работали интерактивные площадки, на которых для горожан разных возрастов проводились игры и конкурсы. Об этом пишет пресс-служба оператора.

С наступлением летних каникул актуальность детской безопасности возрастает, поэтому специалисты компании познакомили иркутян с услугами, которые помогают защитить детей дома и в социальных сетях. Это уже ставшие популярными решения «Умный дом. Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусная программа Kaspersky Safe Kids.

Установить «Домашнее видеонаблюдение» легко самостоятельно, а с помощью мобильного приложения родители будут контролировать безопасность детей, если те находятся одни в квартире. Клиент может получить бесплатные монтаж и настройку внутренней видеокамеры. Для этого необходимо позвонить на 8-800-1000-800 или создать заявку на портале «Ростелекома» и сообщить кодовое слово «Семья».

Оператор также предлагает действующим и новым клиентам подключить антивирусные программы крупнейших разработчиков Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32 в пакете с интернетом и «Интерактивным ТВ» с существенной экономией ежемесячного платежа. При выборе тарифа «Для семьи» можно получить антивирус Kaspersky на два устройства и «Родительский контроль» (safe kids) бесплатно. При необходимости бесплатно установить антивирусную программу поможет специалист «Ростелекома».

«Для обеспечения детской безопасности в доме и социальных сетях на помощь родителям приходят наши услуги. Например, в «Интерактивном ТВ» есть функция «Родительский контроль», которая ограждает детей от просмотра взрослого контента, – сообщил заместитель директора филиала по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – В «Интерактивном ТВ» можно поставить пароль на каналы с ограничением «18+», а также ограничить доступное для ребенка времяпрепровождение у экрана».

«В июне сыновья будут дома. Для нас важно, чтобы у них не было бесконтрольного доступа ко всем каналам, – отметил иркутянин Андрей Кондратьев. – Мы планировали подключить цифровое телевидение, а «Родительский контроль» нам как раз кстати. Поэтому и вопрос выбора оператора отпал сам собой: будем подключать «Интерактивное ТВ» у «Ростелекома».

Подробности и условия подключения по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».