«Ростелеком» в Иркутской области предоставил технические ресурсы для проведения прямой линии с Минздравом РФ

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» выделил необходимые технические ресурсы и организовал сбор вопросов для проведения прямой линии с Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой, которая состоялась 13 сентября 2019 года.

Компания обеспечивала мероприятие услугами передвижной спутниковой связи и трансляцию телевизионного сигнала до аппаратной студии «РИА Новости», к которой были подключены российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Доступная медицинская помощь, лекарства для населения, вакцинация для профилактики инфекционных заболеваний — такие темы волновали участников мероприятия. Вероники Скворцовой иркутские медики задавали вопросы о ликвидации последствий наводнения, поскольку в результате стихийного бедствия пострадали фельдшерско-акушерские пункты и больницы. Только благодаря оперативным и слаженным действиям медицинских работников по вакцинации местных жителей и сотрудников силовых ведомств, которые участвовали в ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС), на территории подтопления удалось избежать инфекционных вспышек.

– Министерство здравоохранения благодарит всех, кто приложил усилия, чтобы прямая линия прошла успешно и без сбоев, в том числе Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области, компанию «Ростелеком», телекомпанию АИСТ, которые создали устойчивый телевизионный и аудиосигнал, поддерживающий связь в течение прямой линии. Сегодня Вероника Скворцова ещё раз отметила фантастическую работу медиков, выразила благодарность и признательность коллегам из Тулуна, Нижнеудинска, Чуны, Тайшета. Наша задача – продолжить работу по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, – сообщили в областном Минздраве.

– Технологические ресурсы и организационная деятельность компании дают возможность провести социально значимое региональное мероприятие, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – За время включения прямой линии не пропал ни один звонок, обращение, комментарий.

В ходе разговора желающие задавали вопросы министру через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Прямая трансляция была доступна на официальных сайтах Министерства здравоохранения России и МИА «Россия сегодня» и на официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.