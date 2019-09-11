«Ростелеком» выступил партнером Байкальского интернет-форума в Иркутске

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» принял участие в одиннадцатом Байкальском интернет-форуме (#БИФ2019), который прошел в центральном офисе Сбербанка в Иркутске 5-6 сентября. Ключевыми темами #БИФ2019 стали тренды продвижения бизнеса в интернете в 2019 году и маркетинг в социальных сетях, сообщает пресс-служба компании.

На форуме состоялась панельная дискуссия «Продажи в Instagram», где участники мероприятия обсудили сложности продвижения и работы с клиентами в этой популярной соцсети. Кроме того, на форуме выступили представители «ВКонтакте», Mail.ru Group, AmoCRM и маркетологи иркутских компаний. Они рассказали о рекламных инструментах, которые помогают бизнесу продавать в интернете.

«Ростелеком» представил на #БИФ2019 свои новые решения, которые формируют персональный подход к клиенту и увеличивают продажи: услуги «Wi-Fi-Радар», «Ростелеком.Экраны» и опцию «Видеоаналитика».

«Wi-Fi-Радар» собирает MAC-адреса мобильных устройств в сети Wi-Fi и создает базу для web-рекламы на площадках «Яндекс» и myTarget. «Ростелеком» предлагает радары, работающие на интернете любого оператора. «Ростелеком.Экраны» – новая цифровая услуга, которая позволяет создавать умные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу и анализировать ее эффективность. Сервис «Видеоаналитика» обрабатывает изображения с камер во время проведения маркетинговых исследований. С её помощью возможны подсчет посетителей, управление очередью, а также контроль за появлением и уходом сотрудников из офиса.

«Наши эксперты — это люди, которые создали успешный бизнес, поэтому они рассказывают о новинках рекламных инструментов, помогающим предпринимателям продавать в интернете, – подчеркнули организаторы #БИФ2019. — «Ростелеком» представил решения, с которыми продвижение компаний и их услуг в интернете становится более продуктивным».

– «Wi-Fi-Радар», «Ростелеком.Экраны» и «Видеоаналитика» – это цифровые инструменты для эффективного ведения бизнеса. В дни #БИФ2019 к нам обратились предприниматели, которые работают как в интернете, так и формате офлайн, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – При этом все участники отметили, что наши проекты востребованы для разных задач».

Заказать услуги «Ростелекома» можно по номеру 8-800-200-3000. Оплата реализована по кредитной системе.