«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» полностью восстановил связь в пострадавших от паводков районах Иркутской области. Первая волна паводков с 28 июня по 1 июля вызвала значительное повреждение инфраструктуры «Ростелекома» в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах региона: 1 365 абонентов компании остались без связи. На участке Тулун-Куйтун резким подъемом воды в реке Ия был поврежден воздушный переход магистрального внутризонового волоконно-оптического кабеля. Также вода повредила более 20 таксофонов универсальных услуг связи, десяти из них потребовалась полная замена. С 27 июля по 4 августа по региону прошла вторая волна паводков. В зоне стихийных бедствий кроме районов, пострадавших при первом наводнении, оказались город Байкальск и деревня Быстрая в Слюдянском районе. Повреждения произошли на кабельных линиях, связывающие эти населенные пункты. Также водой порвало и смыло кабельный переход через реку Солзан. Кроме того, при прохождении грозового фронта перебои со связью были у абонентов в Усольском районе и городе Слюдянке. В аварийно-восстановительных работах участвовали специалисты из Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Куйтуна, Нижнеудинска, Тулуна. «Мы восстановили связь и устранили повреждения во всех пострадавших от стихии районах области. Для этого задействовали резервные маршруты и сформировали дополнительные аварийно-восстановительные бригады, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Сейчас услуги связи предоставляются в полном объеме». СПРАВКА: В 2019 году Иркутская область переживает самое разрушительную в истории региона водную стихию. В течение двух наводнений в Иркутской области были подтоплены 10 890 жилых домов, из которых более 5 400 было снесено полностью. В первую волну в июне было подтоплено 109 населённых пунктов, в которых проживает свыше 42 тысяч человек, в конце июля-августе во время второй волны наводнения были подтоплены 58 населённых пунктов, с числом жителей более 5 500. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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