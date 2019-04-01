«Ростелеком» впервые выступил партнёром конференции интернет-маркетологов в Иркутске

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» выступил партнером конференции «Региональный интернет-маркетинг 2019» (РИМ), которая прошла в центральном офисе Сбербанка в Иркутске в конце марта. Главная тема мероприятия – «Удачные и неудачные кейсы продвижения бизнеса в интернете». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пятый год подряд на этой площадке объединяются представители «ВКонтакте», Mail.ru Group, Promopult. «Ростелеком» на РИМе представил решения, которые формируют персональный подход к каждому клиенту и повышают продажи: услугу «Wi-Fi-Радар» и опцию «Видеоаналитика».

«Wi-Fi-Радар» считывает уникальные метки (MAC-адреса) персональных устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, находящихся поблизости с включенным Wi-Fi, и создают базу для таргетированной web-рекламы. Услуга обрабатывает собранные данные, экспортирует их на рекламные площадки «Яндекс», my Target, отслеживает статистику по маркетинговым кампаниям.

«Ростелеком» предлагает два вида Wi-Fi-радаров: мобильный и стационарный и подключает их как на собственной сети, так и на линиях связи других операторов.

Сервис «Видеоаналитика» – новая опция популярной у бизнеса услуги «Видеонаблюдение» – ведет обработку видеопотоков с камер аналитическими модулями и предоставляет результаты в виде таблиц, графиков и диаграмм. Это уникальный инструмент для проведения маркетинговых исследований, с помощью которого возможны подсчет посетителей, управление очередью, создание тепловых карт зала, контроль за появлением на рабочем месте и уходом сотрудников из офиса.

«Чат-боты, повышение качества обслуживания клиентов, мемы в социальных сетях и их влияние на бизнес, позиционирование компании и товара в поисковых системах, контекстная реклама, успешные опыты продвижения иркутских брендов – это самые волнующие темы конференции о продажах с помощью интернета, – подчеркнули участники РИМа. – Маркетинговые решения, которые представил «Ростелеком», тонко улавливают тренды продвижения компаний в web-сети и перспективы развития электронной коммерции в Иркутске».

«Результаты переговоров, желание и заинтересованность аудитории этого мероприятия в приобретении наших сервисов показали, что сегодня сибирским предпринимателям необходимы именно эти предложения, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – «Wi-Fi- Радар» и «Видеоаналитика» – цифровые инструменты для эффективного ведения собственного дела».

Заказать услуги «Ростелекома» можно через удобный интерфейс на портале https://cloud.rt.ru . По номеру 8-800-200-3000 обеспечивается круглосуточная техническая поддержка. Оплата реализована по кредитной системе.