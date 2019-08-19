«Ростелеком» запускает среди иркутян викторину «КиноЛогика»

Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня российского кино 27 августа «Ростелеком» среди иркутских пользователей социальной сети «Одноклассники» проводит викторину «КиноЛогика». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждый день с 19 по 23 августа включительно в официальной группе «Одноклассники» оператор связи будет публиковать по одному вопросу-картинке. Задача участников – угадать полное наименование фильма и написать свой вариант в комментарии.

Первому, правильно назвавшему загаданный фильм, засчитывается четыре балла, второму – три и третьему – два балла. Всем остальным, верно указавшим победителя не позднее 23 августа, начисляется по одному баллу.

Условия участия в конкурсе: необходимо вступить в группу Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» и отвечать на вопросы. 27 августа телекоммуникационный оператор подведет итоги и опубликует и имена победителей.

– Мы предлагаем любителям киновикторин поучаствовать в увлекательной игре и выиграть усилитель сигнала сети Wi-Fi, аккумулятор или рюкзак, – сообщил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Присоединяйтесь к нашей официальной группе, следите за новостями компании и выигрывайте ценные призы.

Через свою группу «Ростелеком» делится актуальными новостями компании, оказывает техническую поддержку, информирует об акциях с розыгрышами призов. Ко всем записям разрешены комментарии, что позволяет пользователям, а их в группе более 4000, вести диалог с представителями провайдера по актуальным темам.