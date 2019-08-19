|Медиа
|19.08.2019
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«Ростелеком» запускает среди иркутян викторину «КиноЛогика»
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Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня российского кино 27 августа «Ростелеком» среди иркутских пользователей социальной сети «Одноклассники» проводит викторину «КиноЛогика». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Каждый день с 19 по 23 августа включительно
Первому, правильно назвавшему загаданный фильм, засчитывается четыре балла, второму – три и третьему – два балла. Всем остальным, верно указавшим победителя не позднее 23 августа, начисляется по одному баллу.
Условия участия в конкурсе: необходимо вступить
– Мы предлагаем любителям киновикторин поучаствовать в увлекательной игре и выиграть усилитель сигнала сети Wi-Fi, аккумулятор или рюкзак, – сообщил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Присоединяйтесь к нашей официальной группе, следите за новостями компании и выигрывайте ценные призы.
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