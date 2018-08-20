«Ростелеком» запустил в Иркутской области акцию «ТВ-онлайн в подарок»

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 августа «Ростелеком» в Иркутской области запустил акцию «ТВ-онлайн в подарок». По ее условиям абоненты, при подключении услуг «Домашний интернет» или «Мобильная связь», получают доступ (промокод) к бесплатному просмотру пакета «Легкий – Промо», в который входит 101 телеканал, сообщает пресс-служба компании.

Смотреть телевизионный контент можно в мобильном приложении «Wink – Интерактивное ТВ» или через портал www.itv.rt.ru .

«Наша услуга для клиентов, которые смотрят передачи и фильмы онлайн на ноутбуках, смартфонах и планшетах. Теперь у пользователей есть возможность смотреть любимые каналы не только по телевизору, но и на своих гаджетах, и при этом пользоваться всеми дополнительными возможностями интерактивного телевидения: перемоткой, архивом передач, видеопрокатом», – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Для абонентов мобильной связи «Ростелеком» во время акции предоставляется безлимитный трафик на просмотр телевидения в приложении «Wink – Интерактивное ТВ». Через 12 месяцев с момента активации промокода абонент может самостоятельно подключить любой из доступных ТВ-пакетов и продолжить пользоваться услугой.

Активировать промокод для получения бесплатного ТВ-пакета необходимо непосредственно на портале www.itv.rt.ru или в приложении «Wink – Интерактивное ТВ».

Для участия в акции нужно оставить заявку на сайте www.rt.ru , позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 800 100 0 800 или обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

Акция действует до 31 декабря 2018 года.