|Медиа
|21.08.2018
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«Ростелеком» запустил в Иркутской области акцию «ТВ-онлайн в подарок»
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Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 августа «Ростелеком» в Иркутской области запустил акцию «ТВ-онлайн в подарок». По ее условиям абоненты, при подключении услуг «Домашний интернет» или «Мобильная связь», получают доступ (промокод) к бесплатному просмотру пакета «Легкий – Промо», в который входит 101 телеканал, сообщает пресс-служба компании.
Смотреть телевизионный контент можно в мобильном приложении «Wink – Интерактивное ТВ» или через портал
«Наша услуга для клиентов, которые смотрят передачи и фильмы онлайн на ноутбуках, смартфонах и планшетах. Теперь у пользователей есть возможность смотреть любимые каналы не только по телевизору, но и на своих гаджетах, и при этом пользоваться всеми дополнительными возможностями интерактивного телевидения: перемоткой, архивом передач, видеопрокатом», – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.
Для абонентов мобильной связи «Ростелеком» во время акции предоставляется безлимитный трафик на просмотр телевидения в приложении «Wink – Интерактивное ТВ». Через 12 месяцев с момента активации промокода абонент может самостоятельно подключить любой из доступных ТВ-пакетов и продолжить пользоваться услугой.
Активировать промокод для получения бесплатного ТВ-пакета необходимо непосредственно на портале
Для участия в акции нужно оставить заявку на сайте
Акция действует до 31 декабря 2018 года.