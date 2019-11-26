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27.11.2019

Samsung, Iphone и Huawei: Tele2 назвала популярные среди иркутских клиентов модели смартфонов

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 проанализировал выбор жителей Иркутской области при покупке мобильного устройства. Абоненты стали чаще приобретать смартфоны, отдавая предпочтение корейским и китайским производителям. По итогам октября наиболее востребованными стали девайсы вендора Samsung с долей в 29%. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Samsung, Iphone и Huawei: Tele2 назвала популярные среди иркутских клиентов модели смартфонов

С развитием и расширением зоны высокоскоростного интернета в Иркутском регионе оператор Tele2 отмечает рост 4G-устройств в своей сети: за год доля 4G-смартфонов выросла на 10%. С растущей востребованностью интернет-сервисов увеличивается количество смартфонов и снижается доля «звонилок». В сети Tele2 в Приангарье последних стало меньше на 6%.

Наибольшей популярностью среди абонентов пользуются девайсы Samsung, Huawei, Asus не дороже десяти тысяч рублей и диагональю более шести дюймов. За год количество смартфонов с большим экраном в сети оператора выросло на 3%. Клиенты предпочитают функциональные и технологичные устройства. Это обусловлено удобством загрузки контента, просмотра «тяжелого» видео и высокой скоростью отклика в игровых приложениях. Пользователи отдают предпочтение «умным телефонам», которые работают под управлением операционной системы Android.

В итоге ТОП-5 самых популярных смартфонов в Иркутской области возглавляет одна из последних новинок вендора Samsung – Galaxy A10, на второй позиции – Samsung Galaxy A50, на третьем месте – Samsung Galaxy A5. Замыкают пятерку лидеров Apple Iphone 6 и Apple Iphone 6S. Также в десятку самых востребованных смартфонов входят девайсы бренда Honor.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

– Tele2 постоянно развивает сеть скоростного мобильного интернета в Иркутской области. Работы связаны не только с расширением зоны покрытия, но и с увеличением емкости 4G-сети, так как все больше иркутян предпочитают выходить в интернет с мобильных устройств. Доля кнопочных телефонов сокращается, а количество 4G-смартфонов в нашей базе за год увеличилось на треть. Кроме того, мы отмечаем двукратный рост объема потребления интернет-трафика нашими клиентами.

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