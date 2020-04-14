Сбербанк запускает антикризисное YouTube-шоу «Бизнес на удаленке»

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow запустил антикризисное YouTube-шоу «Бизнес на удаленке». В нем встретятся два поколения бизнесменов: опытные, для которых этот кризис далеко не первый, и начинающие. Тема шоу – как бизнесу пережить карантин и сберечь свое дело в новых реалиях, сообщает пресс-служба Сбербанка. Этот проект – часть программы банка #сберегибизнес, нацеленной на помощь предпринимателям в сложной ситуации. Приглашенным ведущим проекта станет известный журналист, генеральный продюсер телеканала RTVi и автор популярного YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. Первый выпуск посвящен общим для всех предпринимателей вопросам: как трансформировать свой бизнес, выйти в онлайн, сохранить клиентов и сотрудников. В следующих тематических выпусках (их запланировано еще пять) будут рассмотрены проблемы конкретных сфер бизнеса: от ресторанов до B2B-сектора. В эфире первого выпуска появятся основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников, сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства SETTERS Евгений Давыдов, основатель компании BioFoodLab и бренда Bite Елена Шифрина, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, вице-президент группы компаний «Новард» (сеть обуви и аксессуаров для женщин «Эконика») Сергей Саркисов. Гости расскажут о том, что происходит с их сетями, и ответят на собранные заранее вопросы, которые предприниматели задавали в официальных аккаунтах Сбербанка в соцсетях. Первый выпуск ток-шоу «Бизнес на удаленке» с Алексеем Пивоваровым уже можно посмотреть в YouTube и на svoedelo.blog – Целые отрасли экономики по всей стране столкнулись с драматическим снижением выручки вплоть до нуля. Для большинства это беспрецедентная история и тяжелейшее испытание. Простых решений здесь нет, но очень важно понимать, что и в таких условиях есть шансы сохранить свой бизнес. Для этого приходится экспериментировать, радикально трансформировать свои бизнес-модели или даже менять сферу деятельности. И, как и в любом кризисе, здесь важно быть на связи с людьми, которые сталкиваются с теми же проблемами и готовы поделиться своим опытом – как успешным, так и неудачным. Наш проект нацелен на то, чтобы предприниматели могли вместе разобраться в ситуации и разработать собственный комплекс антикризисных мер, актуальных для специфики именно их бизнеса, – говорит начальник управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Сергей Ганин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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