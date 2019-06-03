Сергей Левченко и глава иркутского Роскомнадзора Сергей Костылов подписали Кодекс добросовестных практик в интернете

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и руководитель управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костылов подписали Кодекс добросовестных практик в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кодекс является важной частью совместной работы по защите прав граждан на тайну личной жизни в части обеспечения безопасности и сохранения конфиденциальности персональных данных, объясняет пресс-служба губернатора.

Стороны отметили заинтересованность в максимально эффективном и безопасном использовании возможностей интернета, а также выразили уверенность в том, что эти условия возможны исключительно при условии совместных усилий органов государственной власти, профессиональных, общественных и образовательных объединений и организаций, бизнес-сообщества.

Напомним, Кодекс разработал Роскомнадзор. Впервые документ был подписан в 2016 году в Москве на международной конференции «Защита персональных данных». Сейчас в списке насчитывается около трех тысяч организаций, коммерческих компаний и регионов, поставивших подписи под документом. Присоединившиеся к Кодексу, подтверждают готовность работать с персональными данными в соответствии с законом, содействовать созданию безопасного и комфортного информационного пространства в интернете, формированию культуры поведения в сети.