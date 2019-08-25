|Медиа
|26.08.2019
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Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди губернаторов РФ по упоминаемости в соцмедиа
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Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа.
Такие данные приводят аналитики «Медиалогии». Самое заметное перемещение в рейтинге у Сергея Левченко – +9, отмечают они. В соцсетях обсуждали обещание губернатора Иркутской области построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тысячи новых домов в поселке Березовый.