Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди губернаторов РФ по упоминаемости в соцмедиа

Москва, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 снова опередила конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения – на 29%.