Сергей Зверев штраф за пикет у Кремля оспорит в Верховном суде и в Европейском по правам человека

Москва, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Адвокат артиста Сергея Зверева, которому Мосгорсуд снизил с 15 до 10 тысяч рублей штраф за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.

Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, в мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. В пятницу Мосгорсуд сократил эту сумму на треть.

– Мы будем подавать жалобы в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ, – сказал адвокат Михаил Бирюков журналистам.