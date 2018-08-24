Сергей Зверев устроил скандал в иркутском аэропорту

Иркутск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский певец и модный эксперт Сергей Зверев устроил истерику в иркутском аэропорту из-за просьбы пройти процедуру досмотра.

Как сообщают Актуальные новости , об этом дизайнер рассказал в социальных сетях.

В процессе прохода рамки металлодетектора сработала сигнализация, среагировавшая, по словам Сергея Зверева, на крестик и молнию на брюках. После этого сотрудники аэропорта попросили «звезду» снять все металлические предметы. Это не устроило эпатажного артиста.

«Неужели я похож на террориста? Остановить адекватного и трезвого меня, это как? Он не видит, кто перед ним стоит?» - написал Сергей Зверев в социальных сетях.

Это ЧП прокомментировали и сотрудники воздушной гавани. Они заявили, что на первом месте стоит транспортная безопасность. Досмотр должны проходить абсолютно все пассажиры. Сотрудники делали все в соответствии с инструкцией. Если сигнал рамки срабатывает, необходимо снять с себя предметы, содержащие металл.