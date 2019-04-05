Иркутская область, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Эпатажный стилист и шоумен Сергей Зверев выступил в защиту сибирских лесов от вырубки. Напомним, сам он родился в Иркутской области на берегах Байкала.

На своей странице в соцсети Инстаграм он выложил снятое с квадракоптера видео вырубки в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе.

– И полюбуйтесь лысой тайгой Сибири! – пишет он, – Чтобы показать границы вырубленного участка в заповеднике Туколонь, пришлось поднять коптер на высоту 800 метров.