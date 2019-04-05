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07.04.2019

Сергей Зверев выступил в защиту сибирских лесов от вырубки

Иркутская область, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Эпатажный стилист и шоумен Сергей Зверев выступил в защиту сибирских лесов от вырубки. Напомним, сам он родился в Иркутской области на берегах Байкала.

На своей странице в соцсети Инстаграм он выложил снятое с квадракоптера видео вырубки в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе.

– И полюбуйтесь лысой тайгой Сибири! – пишет он, – Чтобы показать границы вырубленного участка в заповеднике Туколонь, пришлось поднять коптер на высоту 800 метров.

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Напомним, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области» провели лесопатологическое обследование лесных участков заказника. По результатам были необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок. Проведение рубки было согласовано и.о. руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. Эту должность до включения в состав Минлеса региона занимал Алексей Туги, после чего он стал замминистра. Впоследствии против замминистра было возбуждено уголовное дело. Кстати, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда также находится под следствием.

Ущерб от рубок в заказнике Туколонь мог достигнуть 2 млрд рублей. Вырубили 116 га, а планировалось 600 га.

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