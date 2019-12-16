Сила в смартфоне. Смотрим «Звёздные войны» на МегаФон.ТВ

Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), -В четверг, 19 декабря, в мировой кинопрокат выходит девятый эпизод «Звёздных войн». И это повод вспомнить предыдущие части киносаги Джорджа Лукаса. Сделать это можно с помощью сервиса МегаФон.ТВ, на котором представлены не только все номерные фильмы эпопеи, но и дополнительные материалы франшизы.

Новая часть космооперы обещает закончить историю семейства Скайуокер, сообщает пресс-служба компании Мегафон. В трейлерах уже засветились как старые друзья, так и не менее старые враги главных героев. Пока все гадают, оправдает ли новый фильм ожидания фанатов, оператор цифровых возможностей МегаФон предлагает воспользоваться Силой самого быстрого мобильного интернета в стране и вспомнить предыдущие фазы противостояния джедаев и ситхов в сервисе МегаФон.ТВ.

Итак, вот что заметного успело выйти о приключениях в далёкой-далёкой галактике на данный момент.

«Классическая трилогия», эпизоды 4-6

"Новая надежда", 0+ , "Империя наносит ответный удар", 0+ , "Возвращение джедая", 0+ .

Фильмы, которые пересматривают уже сорок лет и в ближайшие годы точно не престанут. Симбиоз фантастических декораций, японских истернов и сказочных архетипов вернул моду на кинофантастику и оставил огромный след в культуре. Периодическое «освежение» картинки не все встречают однозначно, но качество самих фильмов это никак не влияет.

«Трилогия приквелов», эпизоды 1-3

"Скрытая угроза", 0+ , "Атака клонов", 0+ , "Месть ситхов", 0+ .

Эту трилогию ругают и любят одновременно. Ругают – за не самую сильную режиссуру и игру актёров, пробелы в сценарии и, конечно, за Джа-Джа Бинкса. Любят за новые миры, красочные баталии, отличную картинку и за подробную предысторию одного из самых культовых кинозлодеев современности.

«Истории»

"Изгой один", 16+ , "Хан Соло", 12+ .

Эксперименты новых владельцев франшизы были призваны открыть переписать летопись и открыть неизвестные детали вселенной Лукаса. И если «Изгой один» был принят зрителями и критиками довольно тепло, то вот с биографией обаятельного контрабандиста что-то пошло не так. В любом случае, это уже часть нового канона «Звёздных войн».

«Новейшая трилогия» («Трилогия Дисней»), эпизоды 7-9

"Пробуждение силы", 12+ , "Последние джедаи", 16+

Законченная на две трети фаза эпопеи представила новых персонажей и показала судьбу старых любимцев публики. Поклонники, как водится, разделяются во мнении. Седьмой эпизод некоторые признали слишком вторичным, восьмой – слишком новаторским и даже требовали переснять. Однако некоторые сцены в них снимают все претензии к производителям.

Скорее всего, новая номерная часть снова вызовет массу обсуждений, но смотреть её будут обязательно. Составить своё мнение о ней можно будет начиная с 19 декабря в кинотеатрах, немного позже фильм появится на сервисе «МегаФон.ТВ».

Бонус - Анимация

Сериал "Повстанцы", 6+ , Сериал "Войны клонов", 0+ , Полнометражный фильм "Войны клонов", 12+

Анимационные «Звёздные войны» расширяют вселенную и рассказывают о событиях в промежутках между фильмами. Как это часто бывает, современные мультики рассчитаны не только на детей, но и на взрослых фанатов. Оба сериала включены в пакет «Большой детский», при активации которого не потребуется вносить дополнительную плату за просмотр эпизодов.

Чтобы вспомнить или увидеть впервые все «Звёздные войны» уйдёт не один вечер, но с «МегаФон.ТВ» устроить просмотр можно в любое удобное время и в любом удобном месте. Сервис доступен для абонентов всех мобильных операторов, но клиенты МегаФона получают бонус в виде бесплатного трафика в приложении. А на тарифах «Включайся! Смотри» и «Включайся! Общайся» доступны пакеты фильмов, сериалов и телеканалов без дополнительной платы.