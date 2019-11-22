СКР проверят информацию о препятствовании журналистской деятельности в Иркутском районе

Иркутский район, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту препятствования в осуществлении профессиональной деятельности корреспонденту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В ходе мониторинга средств массовой информации на был выявлен репортаж о том, что в посёлке Светлый Иркутского района корреспонденту в процессе подготовки материала препятствовали, – отмечается в сообщении.

Сейчас следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.