Социальные предприниматели получат гранты на улучшение жизни российских детей

Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» выбрал победителей конкурса бизнес-проектов, направленных на улучшение жизни российских детей. Этот всероссийский конкурс проходит ежегодно и призван помочь начинающим социальным предпринимателям организовать и масштабировать свое дело, которое решает те или иные проблемы в сфере детства. В этом году для участия в конкурсе были поданы 354 заявки от социальных предпринимателей со всей России, 43 из них прошли отбор в полуфинал и стали участниками образовательных программ. Десять проектов вышли в финал и получили возможность развивать свой бизнес в «инкубаторе», где специалисты фонда, эксперты и сотрудники партнеров фонда будут помогать предпринимателям своим опытом и компетенциями. В этом году среди финалистов были пять проектов из Москвы, а также заявки из Санкт-Петербурга, Калининграда, Чкаловска (Нижегородская область), Отрадненского (Воронежская область) и Красноперекопска (Крым). Пять лучших бизнес-идей, признанных победителями, также получат финансирование на развитие своего проекта в размере 1,2 млн рублей на один год. В этом году победителей выбирали сразу в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». В номинации «Локальный проект» победили Светлана Сахарова и Ольга Трутнева из Красноперекопска. Они предложили проект создания инклюзивных творческих мастерских для детей с инвалидностью. Такие мастерские помогут детям с ДЦП социализироваться и получить полезную профессию (например, мастера по работе с глиной). Лучшими в номинации «Инновационный проект» стали сразу две инициативы. Первая – развитие консультационной службы для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности от петербурженок Юлии Кулешовой и Анжелы Пиаже. Кроме консультаций, служба будет проводить совместные и раздельные образовательные онлайн-курсы, организовывать реабилитационные программы, создавать пособия. Второй победивший инновационный проект – разработка адаптивной одежды Be Easy Kid московского дизайнера Натальи Малько. Такая одежда позволит детям с ограниченными физическими возможностями, например, с ДЦП, самостоятельно одеваться и раздеваться, носить удобные и модные вещи. А значит, чувствовать себя в социуме более комфортно. В категории «Диджитал» победили два высокотехнологичных проекта. Один из них – развитие программно-аппаратного комплекса для выявления и профилактики астмы, разработанного москвичом Павлом Бережанским. Этот аппарат позволяет неинвазивно и безболезненно диагностировать риск развития астмы у детей до пяти лет, что с помощью других средств сделать практически невозможно. А москвички Лидия и Анастасия Усановы разработали VideoOculograph – устройство для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей. И грант фонда «Навстречу переменам» поможет им масштабировать проект. Но участники и победители конкурса признают: для них главным результатом участия в конкурсе стал не столько грант, сколько обучение во время (а для финалистов – и после завершения) конкурса от представителей фонда и сотрудников его партнеров. Одним из активных партнеров фонда традиционно является мобильный оператор Tele2 – за несколько лет своим опытом с социальными предпринимателями поделились более 400 сотрудников компании. – Для компании Tele2 партнерство с фондом «Навстречу переменам» – это возможность транслировать развитие бизнес-компетенций и интеллектуальный вклад сотрудников, консультирующих социальных предпринимателей в маркетинге, финансах, юриспруденции и других направлениях программы «Инкубатор». Один из результатов такой совместной работы – более 50 социальных проектов разных лет, которые сейчас успешно развиваются в сферах, ранее являвшихся прерогативой большого бизнеса, – отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Образовательная и практическая часть программы ежегодно обновляется и становится более насыщенной. В 2019 году была усилена бизнес-программа «Инкубатора» за счет привлечения экспертов из компании Tele2. К обучающим сессиям добавили вебинары, где наши участники обмениваются опытом. Для этой категории предпринимателей важнейшая задача – перестроиться с восприятия себя как волонтера и начать развивать бизнес-проект. И фонд «Навстречу переменам» сотрудничает с Tele2, чтобы привнести бизнес-технологии в социальный сектор. Без такой поддержки мы не смогли бы это осуществить, – рассказала председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.

Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына поделилась, что фонд стремится расширять региональное присутствие и приглашает российских предпринимателей, развивающих социальные проекты для детей, участвовать в конкурсе. – В следующем, 2020-м году, фонд «Навстречу переменам» запускает еще несколько обучающих программ для лидеров НКО и социальных проектов. Мы выиграли президентский грант и совместно с Impact Hub Moscow – международным образовательным центром, работающим в России, готовим предметную программу для социальных предпринимателей по освоению инвестиций в классической схеме: возврат инвестиций с процентами. Именно этот вариант, а не грант, мотивирует социального предпринимателя работать с максимальной эффективностью, – заявила Евгения Телицына. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: tele2

мобильная связь

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.