Онлайн-кинотеатр OKKO приготовил для иркутян спецпрограмму ко Дню Победы

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке экосистемы Сбербанка в онлайн-кинотеатре ОККО 9 и 10 мая состоится бесплатный праздничный концерт, приуроченный к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба банка.

9 мая Okko покажет прямую трансляцию онлайн-шествия «Бессмертный полк», эфир начнется в 10:00. Зрители смогут принять участие в проекте, предварительно зарегистрировав свою заявку на сайте движения или на площадке «Банка памяти». После регистрации пользователи получат данные о том, когда можно будет увидеть загруженное фото и историю своего родственника в рамках трансляции.

Также 9 мая состоится живой концерт «Песни победы», посвященный Дню Победы, в котором примут участие группа «Уматурман», а также певцы Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев, Петр Налич. Музыканты исполнят известные песни военных лет. Концерт – совместный проект телеканала «Москва 24» и онлайн-кинотеатра Okko. А 10 мая в онлайн-кинотеатре состоится прямая трансляция концерта Ильдара Абдразакова в сопровождении ансамбля Игоря Бутмана.

Напомним, что в период с 1 по 9 мая онлайн-кинотеатр OKKO транслировал на своей площадке подборку военных фильмов. Коллекция включала в себя культовые российские фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне, зарубежные блокбастеры, а также спектакли. Часть из картин была в свободном доступе, часть – за деньги. Вырученные средства от платных фильмов будут переведены в БФ «Память поколений».