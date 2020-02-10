Связь для севера: ещё 11 населённых пунктов Приангарья подключились к сети МТС

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС завершила работы по обеспечению голосовой связью в шести населённых пунктах и запустила скоростной мобильный интернет в пяти районных центрах на севере Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдер цифровых услуг.

Теперь пользоваться голосовой связью МТС могут жители села Ербогачен Катангского района, городского поселения Мама Мамско-Чуйского района, поселка Алексеевск в Киренском районе, а также в деревне Новая Уда в Усть-Удинском и селе Унгин в Осинском районе.

Также в шести отдаленных северных территориях запущен скоростной мобильный интернет. Модернизация связи прошла в населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Балаганского и Братского районах. В результате запуска сети жители этих территорий могут комфортно общаться с близкими через приложения, слушать музыку, играть в онлайн игры, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, совершать интернет-звонки. Скорости передачи данных также достаточно для просмотра вебинаров, онлайн фильмов, трансляции спортивных мероприятий.

– Качественная мобильная связь сегодня является одной из основных потребностей человека. На данный момент более 90% населения Иркутской области имеют доступ к сети МТС. При этом, мы расширяем территорию покрытия, постоянно улучшая качество связи. Только за два последних года была запущена или модернизирована сеть в более 30 отдаленных населенных пунктах Приангарья Кроме комфортного пользования современными сервисами, жителям этих территорий стали доступны социально-значимые ресурсы, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений, – отметила ВРИО директор филиала МТС в Иркутской области Елена Ватуля.