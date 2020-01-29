Tele2: иркутские абоненты за новогодние каникулы посетили 125 стран

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В новогодние каникулы иркутские клиенты Tele2 активно путешествовали, а объём скачанного интернет-трафика в международном роуминге вырос в 4,5 раза.

Компания подвела итоги роуминговой активности абонентов Иркутской области в период с 1 по 8 января 2020 года, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи в России.

Число клиентов Tele2, посетивших зарубежные страны во время новогодних праздников, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего иркутяне посетили 125 стран: в топ-5 самых популярных направлений вошли Таиланд, Вьетнам, Китай, Южная Корея и Монголия. Самыми экзотическими странами для зимних путешествий стали Антигуа и Барбуда, Республика Кабо-Верде, Фарерские острова.

В международном роуминге голосовой трафик и количество SMS-сообщений иркутских абонентов Tele2 выросли в два раза, а интернет-трафик – в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Большинство абонентов воспользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей» , география которой была расширена до 142 стран. Опция доступна на самых популярных направлениях отдыха.

Напомним, с 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно воспользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет. При этом абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.