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20.09.2019

Tele2: иркутяне стали качать за границей в три раза больше

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 подвела итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. В июне-августе абоненты оператора чаще выезжали за границу, чем годом ранее, и скачали в четыре раза больше интернет-трафика. При этом объём потребления иркутских абонентов в международном роуминге по сравнению с прошлым годом увеличился в три раза, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в четыре раза. Иркутяне в своих зарубежных поездках израсходовали интернет-трафика в три раза больше, чем в прошлом году. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.

Tele2: иркутяне стали качать за границей в три раза больше

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны также были лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом.

Иркутяне в этом году традиционно отдали предпочтение Италии, Турции, Монголии, Китаю, Таиланду и Франции. Количество абонентов Tele2, посетивших Италию в этом году, выросло на 30%. Самыми экзотическими направлениями летнего отдыха иркутян стали Гана и Мьянма.

Более четверти абонентов Tele2, которые летом выезжали за границу, посетили Украину и Турцию. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых направлений абонентами Tele2 в летний период. Третье место занял Казахстан – количество посетивших его клиентов выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Наиболее экзотическими направлениями путешествий стали Королевство Бахрейн, Республика Суринам и Гренада.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск.

Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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