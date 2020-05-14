Tele2 наладила в Иркутске доставку SIM-карт с помощью «Яндекс.Такси»

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширяет в Иркутской области возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. На фоне мер по предотвращению распространения инфекции резко выросло число интернет-заказов SIM-карт Tele2. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения. В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси». Подобная услуга доступна пока только в Иркутске. В дальнейшем планируется запуск в других населенных пунктах области. Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2: – Это очень удобно. Иркутяне могут стать нашими абонентами, не выходя из дома, просто и самое главное, безопасно. Мы благодарны нашим коллегам из «Яндекса» за то, что поддержали нас практически круглосуточной работой, в том числе и в выходные. В итоге столь масштабный проект запускается буквально за считанные дни. После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. Таким образом, партнеры поощряют соблюдение абонентами режима самоизоляции, а строгое соблюдение мер предосторожности при доставке карт препятствует распространению инфекции. Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2: – Из-за пандемии цифровизация проходит ускоренными темпами: новая реальность подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов, клиентов – к переводу рутинных действий в дистанционный или онлайн-формат. Если раньше абонент мог свободно зайти за SIM-картой в салон по дороге с работы домой, то теперь он обращается к цифровому каналу. Онлайн-площадки продаж органично развивались и прежде, но в условиях карантина стали жизненной необходимостью как для клиента, так и для бизнеса. В трудных условиях обладатели развитых экосистем, в их числе Tele2, могут свободно компенсировать потери в одних каналах за счет развития других. Мы успешно делаем это в том числе за счет партнерства с одним из лидеров рынка такси. Совместный проект позволяет нам, с одной стороны, позаботиться о безопасности клиентов и предложить им новый сценарий доставки, с другой – сохранить высокое качество сервисов и усилить фокус на онлайн-подключениях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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