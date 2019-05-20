Tele2 намерена превратить самые трудные дни иркутян в приятные

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, впервые в Иркутске проводит акцию «Понедельники Tele2». Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам иркутянам будут доступны бесплатный кофе в «Smart cafe», скидка 50% при покупке пиццы в «Додо Пицце» и второй билет в подарок при покупке двух в кинотеатр «Киномакс».

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. Tele2 предлагает иркутянам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна иркутским клиентам с 20 мая по 24 июня. Участники программы могут получить бесплатно «Американо» или «Капучино» в «Smart cafe», 50% – скидку при приобретении большой пиццы в «Додо Пицце» при условии самовывоза и один билет в кинотеатр «Киномакс» бесплатно при покупке двух. Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно. Активировать его можно только в ближайший понедельник. Промокоды с истекшим сроком действия не принимаются. Также на сайте размешена полная информация об акции.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«В Иркутске мы запустили акцию «Понедельники Tele2» впервые. Наша цель – помочь нашим абонентам начать рабочую неделю с хорошим настроением. Популярность «Понедельников Tele2» в Москве показала, что они пришлись нашим абонентам по душе. После первых 6 понедельников мы получили множество положительных отзывов, а поклонники программы спрашивали о ее возобновлении. В этом году мы запустили вторую волну акции в Москве, а также впервые решили провести «Понедельники Tele2» в других регионах страны».