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30.05.2019

Tele2 назвали лучшим мировым виртуальным оператором на Всемирном конгрессе MVNO

Амстердам, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первой в России выиграла престижную награду на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Как сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи, единственное глобальное мероприятие MVNO в этом году прошло в Амстердаме и объединило более 400 компаний из 80 стран.

Tele2 победила в номинации «Лучший хост-оператор MVNO» – за короткий срок компания стала «фабрикой» MVNO, запустила более 20 виртуальных операторов и обеспечила более половины новых подключений в российском сегменте.

Помимо проведения дискуссионной части, Всемирный конгресс виртуальных операторов оценивает лучшие проекты в десяти номинациях, среди которых «Самый успешный MVNO», «Самый инновационный MVNO», «Лучший поставщик решений eSIM», «Самый успешный запуск».

Tele2 обошла ведущие мировые телеком-компании и стала лучшей в престижной категории «Лучший хост-оператор MVNO». Победитель определялся в ходе закрытого голосования. Проекты оценивали такие известные в мире телекома судьи, как Ренато Андраде (Acqua Telecom) и Ян Джинн (IFG Consulting).

Всемирный конгресс MVNO объединяет более 400 компаний из 80 стран мира. Мероприятие является площадкой для официальных и неформальных сессий, заключения сделок и обсуждения последних инноваций в сфере создания виртуальных сетей. В 2019 году в конгрессе приняли участие крупнейшие мировые операторы Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Tesco Mobile, Lebara Mobile, China Mobile.

Tele2 является лидером российского рынка по запуску виртуальных операторов: на инфраструктуре компании уже работает более 20 MVNO. Это в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек, а выручка от работы направления по итогам 2018 года выросла в 3 раза год к году. На Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за 2017-2018 гг. Легкий и быстрый запуск виртуальных операторов обеспечивают платформы MVNE и MVNA, которые Tele2 первой внедрила на российском телеком-рынке.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Награда Tele2 – это признание достижений российского телекома на мировом уровне. С самого начала работы в сегменте мы позиционировали Tele2 как «фабрику» виртуальных операторов, которая способна запускать проекты быстро и с низкими затратами. За три года мы доказали: направление эффективно и приносит компании хорошую выручку, а нишевые и точно таргетированные услуги виртуальных операторов востребованы клиентами. Безусловно, в России именно Tele2 способствовала популяризации MVNO и убедила рынок в доступности запуска виртуальных операторов. Наша победа в номинации говорит о высокой оценке Tele2 профессиональным MVNO-сообществом и лучшими экспертами, которые были пионерами развития направления в мире».

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