Tele2 организовала онлайн-пространство на фестивале «Байкальская пресса»

Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал фестиваль журналистского мастерства «Байкальская пресса», который проходил 4 – 5 октября в Иркутске. На фестивале оператор организовал онлайн-пространство, где можно попробовать новые технологии и узнать больше о возможностях скоростного мобильного 4G-интернета и зарядить смартфон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На площадке Tele2 работал 4G-кинотеатр, в котором побывали многие участники фестиваля. Благодаря виртуальным очкам и мобильным технологиям они совершили кругосветные путешествия, увидели главные достопримечательности России, познакомились с обитателями морских глубин, попробовали экстремальные виды спорта.

Гости площадки Tele2 узнали о возможностях современных мобильных технологий, которые доступны каждому со скоростным мобильным интернетом. За минувший год компания в Иркутской области увеличила число базовых станций в стандарте 4G более чем в 6 раз. Чтобы клиенты оператора пользовались высокоскоростным мобильным интернетом, Tele2 провела модернизацию сети и строительство новых объектов связи. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечить качественное прокрытые сети LTE в Иркутске и в районах области. Базовые станции Tele2 установлены и настроены таким образом, чтобы даже при перемещениях абонента скорость оставалась высокой.

Главное медиасобытие Прибайкалья его участники широко освещали в СМИ и блогосфере. Чтобы журналисты могли оперативно пересылать материалы в редакции и публиковать их в сети с помощью мобильного интернета и при этом не думать об уровне заряда батареи, компания предусмотрела зону для зарядки телефонов. В лаундж-пространстве Tele2 участники фестиваля «Байкальская пресса» могли зарядить гаджеты. Компания установила зарядное устройство для смартфонов различных моделей и мягкие пуфы, где можно было отдохнуть и обменяться впечатлениями о мероприятии.

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