Tele2 планирует развитие скоростного интернета 4G и фабрики виртуальных мобильных проектов

Москва, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году компания Tele2 запланировала запустить сеть LTE в 10 регионах, из них – пять входят в макрорегион «Байкал и Дальний Восток». В том числе с февраля 2018 года услуги связи четвертого поколения уже стали доступны клиентам в Бурятии, а с апреля – жителям и гостям Приморья. По состоянию на 1 апреля 2018 года, альтернативный оператор мобильной связи Tele2 осуществил запуск сети 4G уже в 57 регионах. Как отмечает Алексей Телков, заместитель технического директора Tele2: «С момента запуска сети 4G во многих регионах наша компания занимает лидирующие позиции по качеству передачи голосовых услуг и мобильного интернета. Стоит отметить, запуск 4G в Москве стал одним из самых ярких запусков российского телекома. По оценкам экспертов уже с мая 2017 года Tele2 стала лидером по покрытию сети 4G в метро, обеспечив скоростным мобильным интернетом более половины станций Московского метрополитена. До конца 2018 года будет охвачено покрытием 4G те несколько станций, на которых в настоящее время покрытия ещё нет. Мы понимаем, что через несколько лет 4G станут базовыми технологиями, поэтому активно занимаемся строительством и модернизацией. Когда Tele2 строит, то строит на самом современном и технологичном и мощном оборудовании, которое есть на сегодняшний момент. По итогам 2017 года Tele2 стала лидером по динамике строительства базовых станций стандарта 4G. Компания увеличила их количество на 103,3% по сравнению с предыдущим годом. То есть количество базовых станций 4G мы увеличили в два раза». Современные технологии Tele2 очень востребованы на рынке. Высокий технологический уровень оборудования, позволяет активно развивать партнерские программы с виртуальными операторами сотовой связи (MVNO). Виртуальный оператор, как правило, не имеет собственной инфраструктуры. Использование сетей и технологий Tele2 позволяют многим компаниям, работающим на рынке телекома, таким как Сбербанк, Ростелеком, ТТК и другим, предложить для определенной категории потребителей интересное комплексное предложение, которое включает в себя не только связь. В 2018 году Tele2 планирует расширить список партнеров и запустить еще 10 новых MVNO. Компания Tele2 открыта для такого сотрудничества. На сегодняшний день Tele2 является лидером по количеству запущенных MVNO-проектов. Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 – более 1 млн. Компания запустила собственную MVNE-платформу, которая упрощает процесс создания MVNO и позволяет компаниям любого масштаба запускать собственных виртуальных мобильных операторов на базе сети Tele2. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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