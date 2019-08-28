Tele2 подарит жителям Чунского 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»

Чунский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Чунского вместе отметить День рождения поселка и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».

7 сентября Tele2 ждет жителей поселка на площади Победы. Здесь любой желающий сможет стать абонентом оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа. Каждый посетитель, подключившийся к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», получит бонус 60 ГБ, подарки и бодрящий кофе, сообщает пресс-служба оператора.

Кроме того, Tele2 предложит гостям праздника сделать захватывающее селфи с помощью сферической камеры, отдохнуть в мягкой лаунж-зоне и зарядить свои мобильные устройства. Фотозона с камерой 360 градусов подчеркивает преимущества услуг Tele2 – это безлимитные соцсети на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».