Tele2 подарит жителям Киренска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»

Киренск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Киренска посетить 29 августа онлайн-парк на центральной площади и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Оператор откроет площадку виртуальных развлечений, где каждый сможет отлично провести время и протестировать качество скоростного мобильного 4G-интернета. Вход абсолютно свободный.

Tele2 ждет посетителей в четверг на площади у городской администрации. Здесь любой желающий сможет стать абонентом оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа. Каждый посетитель, подключившийся к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», получит бонус 60 ГБ, подарки и бодрящий кофе.

Кроме того, Tele2 предложит гостям посмотреть фильмы онлайн на скорости 4G через VR-очки и сделать захватывающее селфи с помощью сферической камеры. Также посетители смогут отдохнуть в мягкой лаунж-зоне и зарядить свои мобильные устройства.

Отметим, что зоны онлайн-парка демонстрируют преимущества тарифов и услуг Tele2: VR-кинотеатр подчеркивает возможности быстрого 4G-интернета, фотозона со сферическим селфи – безлимитные соцсети на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», а лаунж-зона – лучшее наполнение тарифов по выгодной цене.