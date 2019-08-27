Tele2 подарит жителям Железногорска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»

Железногорск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Железногорска-Илимского посетить 1 сентября центральную площадь и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».

В День знаний Tele2 ждет посетителей на площади у городской администрации. Здесь любой желающий сможет стать абонентом оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа. Каждый посетитель, подключившийся к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», получит бонус 60 ГБ, подарки и бодрящий кофе, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Кроме того, Tele2 предложит гостям городского праздника сделать захватывающее селфи с помощью сферической камеры, отдохнуть в мягкой лаунж-зоне и зарядить свои мобильные устройства. Школьников ждут дополнительные подарки от оператора – расписание уроков и календарь учебного года.