Tele2 покажет короткометражки под открытым небом в Иркутске

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино покажет лучшие короткометражные фильмы под открытым небом на 4G-скоростях. Открытый показ состоится 11 августа с 20:00 на набережной у памятника Александру Третьему, сообщает пресс-служба компании.

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Проект борется с заблуждением, что короткий метр – это замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу зрителей. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру. Гостей онлайн-кинотеатров Tele2 ждет новый опыт, ведь за пять минут хорошая короткометражка может добиться от зрителя тех же эмоций, что и длинный метр.

Новый формат знакомства с киноискусством соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга. Tele2 говорит посетителям уличного фестиваля: «С быстрым 4G от Tele2 киносеанс начинается там, где этого захотите вы!».

Кроме того, Tele2 предлагает жителям почувствовать дух уличных фестивалей и самим убедиться в том, что хорошее кино можно смотреть где угодно. Для этого надо снять фотографию в самом необычном для кинопросмотра месте и выложить ее в Instagram c хештегами #КИНОподругимправилам и #Tele2. Авторы лучшего снимка получат смартфоны Tele2 и другие подарки. Подробнее о конкурсе – на сайте проекта .