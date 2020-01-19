Tele2 показывает по ТВ социальный ролик о пожилых людях и интернете

Москва, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 выводит в телеэфир социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Это поможет привлечь большее внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует освоению его возможностей, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. В 2020 году оператор расскажет о своей инициативе не только интернет-аудитории, но и телезрителям. Tele2 демонстрирует социальный ролик о том, как мешает пожилым людям неумение применять современные технологии. Запуск видео в телеэфире позволит привлечь внимание большего количества людей к проблеме цифрового неравенства. В новом этапе социальной кампании Tele2 снова объясняет, что интернет-технологии сделают жизнь старшего поколения проще и комфортнее. Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет оплатить квитанцию, составить маршрут или найти нужный рецепт. Стартовавший в 2019 году проект «Переведи бабушку в интернет» способствовал активному освоению старшим поколением мобильного интернета. Динамика потребления цифровых услуг клиентами оператора старше 55 лет указывает на их желание пользоваться онлайн-сервисами. По темпу роста потребления мобильного интернет-трафика бабушки и дедушки обогнали остальных жителей страны. В прошлом году представители старшего поколения скачали вдвое больше трафика год к году, в то время как среднее количество гигабайтов, использованных одним клиентом Tele2 за тот же период, выросло в 1,8 раза. Первый этап проекта «Переведи бабушку в интернет» показал, что молодые люди поддерживают инициативу Tele2 и готовы менять устоявшиеся правила. Именно внукам оператор сначала предложил стать для своих бабушек и дедушек проводниками в мир мобильного интернета и научить пожилых людей пользоваться популярными сервисами и приложениями. Видео основано на историях реальных героев – бабушек, дедушек и их внуков: если первые привыкли решать все вопросы онлайн, то вторым нужна помощь, чтобы записаться к врачу через интернет. «Учиться никогда не поздно», приходит к выводу одна из героинь ролика. Видеоролик Telе2 набрал на Youtube более 10 млн просмотров. Понимая, что пожилым людям нужна помощь в освоении современных технологий, оператор разработал «Путеводитель по мобильному интернету». Он доступным языком объясняет, как найти в интернете любую информацию, узнать прогноз погоды, посмотреть телепрограмму. Электронную версию путеводителя можно скачать на странице акции . Чтобы представителям старшего поколения было удобнее учиться пользоваться интернетом, Tele2 предлагает им комплект из смартфона с большим экраном, «Путеводителя по мобильному интернету» и предустановленных приложений. Среди них будет и приложение «Телемед», которое поможет пожилым людям получить медицинскую поддержку в любой момент. Комплект доступен в салонах связи Tele2, участвующих в акции. Кроме удобного оборудования, специалисты оператора предлагают пожилым людям консультационную помощь. В любом салоне связи Tele2 в России представители старшего поколения смогут получить ответы на вопросы об использовании мобильного интернета, установке и работе приложений. Инна Походня, директор по маркетингу Tele2: – В 2018 году мы запустили социальный эксперимент «Добавь бабушку в друзья» и первыми на рынке затронули тему цифрового неравенства таким нестандартным образом. Стало очевидно, что мы не должны останавливаться, и проект получил второе дыхание. Мы искренне верим, что кампания «Переведи бабушку интернет» привлечет дополнительное внимание к важной проблеме – помочь пожилым родственникам освоить мобильный интернет. Сделать жизнь наших близких людей комфортнее намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Это абсолютно в наших силах. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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