Tele2 покрыла сетью LTE Дальний Восток

ДФО, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском и Приморском краях. В настоящее время сеть 4G доступна клиентам Tele2 в 60 субъектах страны, сообщает пресс-служба компании.

Tele2 близка к завершению масштабной программы по запуску сетей 4G, в рамках которой компания обеспечила практически все регионы присутствия высокоскоростным мобильным интернетом. Сейчас сети LTE доступны жителям 60 субъектов Российской Федерации. По итогам I квартала 2018 года проникновение устройств с поддержкой 4G в сети Tele2 составило 33%, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17 п. п.

В Магаданской области сеть 4G от Tele2 работает в частотных диапазонах 1800 и 2600 МГц и доступна более чем 77% жителей региона. Строительство осуществлялось по принципу постепенного расширения покрытия. Скоростным мобильным интернетом могут пользоваться абоненты Tele2 из Магадана, Сокола, Уптара, Олы, Палатки, Снежного, Снежной долины, Радиста, Дукчи.

Сеть LTE в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

В Сахалинской области LTE-интернетом Tele2 могут пользоваться жители Южно-Сахалинска, Синегорска, Санаторного, Дальнего, Лугового, Новотроицкого, Березняков, Корсакова и Холмска. На этапе запуска технология уже доступна 55% жителей региона.

В Камчатском и Приморском краях сеть 4G покрывает территорию, где проживает более 70% и 80% населения регионов соответственно. В Приморье услугами 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска и многих других городов и поселков края. На Камчатские сеть 4G запущена в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Рыбачем.

Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети на Дальнем Востоке оператор использовал современные системы Nokia Networks и Ericsson на базовых станциях, которые раньше работали в стандарте 2G. Это позволило обеспечить развертывание сети 4G при минимальных расходах на строительство.