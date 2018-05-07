Tele2 получила две высшие награды Effie за «Другие правила»

Москва, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил золото в двух номинациях премии Effie Awards – главной мировой награды за эффективность в маркетинге. Жюри конкурса отметило масштабную инициативу компании по запуску коммуникационной платформы «Другие правила». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Tele2 получила золото в основной номинации «Телекоммуникации. Интернет» престижной премии Effie Awards. Компания обошла других игроков телеком-рынка с проектом по запуску платформы «Другие правила». В 2017 году Tele2 объявила об изменении подхода к коммуникациям, отказалась от копирования услуг конкурентов и стала впервые предлагать уникальные инновационные продукты и решения на рынке. Это позволило изменить статус-кво на телеком-рынке и стать оператором, задающим новые правила и тренды в отрасли.

Tele2 также получила золото в номинации «Ребрендинг». В ней соревновались не только телеком-операторы, но и компании из других отраслей. Благодаря обновленному фирменному стилю и новой коммуникационной платформе Tele2 смогла органично перейти от позиционирования дискаунтера к модели lifestyle enabler и привлечь продвинутых пользователей мобильного интернета.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Золото в основной номинации Effie «Телекоммуникации. Интернет» для нас является, безусловно, знаковой наградой. Так же, как и золото в номинации «Ребрендинг». Запуск платформы «Другие правила» разделил жизнь компании на до и после. «Другие правила» стали для Tele2 не просто коммуникационной территорией, а новой бизнес-философией, определяющей ключевые бизнес-процессы, подходы к формированию продуктов и услуг, сервису и, конечно, к коммуникации и продвижению. Реальные бизнес-результаты доказали правильность выбранного вектора развития. И мы гордимся, что эксперты рынка признали Tele2 лучшей в индустрии с точки зрения эффективного маркетинга».

Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.